POL-OH: Reifen beschädigt
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Straße "Am Kreuz" den Hinterreifen der Fahrerseite eines dort geparkten weißen Audi A3. Festgestellt wurde dies am Dienstagnachmittag (16.12.). Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
