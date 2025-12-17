PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Straße "Am Kreuz" den Hinterreifen der Fahrerseite eines dort geparkten weißen Audi A3. Festgestellt wurde dies am Dienstagnachmittag (16.12.). Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

