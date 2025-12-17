POL-OH: Reifen beschädigt

Schlitz (ots) - Am Montag (15.12.) kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall (wir haben berichtet). Gegen 13.20 Uhr sind zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 38-jährige Frau wurde hierbei tragischerweise so schwer verletzt, dass sie am Dienstag (16.12.) im Krankenhaus an den Folgen des Zusammenstoßes verstorben ist. Ursprungsmeldung: Auto kommt von Fahrbahn ...

