Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Versuchter Raub von Tasche - Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug

Hünfeld. Zwischen Montagabend (15.12.), 18 Uhr, und Dienstagvormittag (16.12.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte eine EC-Karte und Bargeld aus einem blauen Skoda, der in der Straße "Am Mühlküppel" im Ortsteil Rückers geparkt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Versuchter Raub von Tasche

Fulda. Am Montagabend (15.12.), gegen 20.10 Uhr, versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann in der Brauhausstraße einem 41-jährigen Passanten die mitgeführte Tasche aus der Hand zu entreißen. Dieser Versuch scheiterte und der Unbekannte flüchtete. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrraddiebstahl

Rasdorf. Zwischen Sonntag (14.12.), 10 Uhr, und Montag (15.12.), 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Stiftstraße Zutritt zu einem Geräteschuppen und entwendeten zwei Fahrräder. Hierbei handelt es sich unter anderem um ein schwarz/gelbes E-Bike des Herstellers "Bergamont" und ein schwarzes Mountainbike eines derzeit noch nicht bekannten Herstellers. Die Fahrräder haben einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell