Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto kommt von Fahrbahn ab - Fußgängerin verstorben

Schlitz (ots)

Am Montag (15.12.) kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall (wir haben berichtet).

Gegen 13.20 Uhr sind zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 38-jährige Frau wurde hierbei tragischerweise so schwer verletzt, dass sie am Dienstag (16.12.) im Krankenhaus an den Folgen des Zusammenstoßes verstorben ist.

Ursprungsmeldung:

Auto kommt von Fahrbahn ab - Fußgänger schwer verletzt

Am Montag (15.12.), gegen 13.20 Uhr , kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger aus Schlitz den Sassener Weg von Queck kommend in Richtung Sassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, erfasste dabei eine 38-Jährige und einen 36-Jährigen, die zu Fuß auf dem Sassener Weg unterwegs waren, und kam im Anschluss in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stehen. Beide Fußgänger wurden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Fahrer des Pkw kam ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hier gehts zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6180045

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

