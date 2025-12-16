Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schadensträchtiger Unfall in Petersberg - Fahrzeug fährt in Ladengeschäft

Petersberg (ots)

Am Dienstag (16.12.), gegen 12.10 Uhr, kam es in der Ignaz-Komp-Straße in Petersberg zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger VW-Fahrer aus der Gemeinde Dipperz ist aus derzeit unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug in die Front eines Ladengeschäfts gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Totalschaden am Fahrzeug und auch ein erheblicher Schaden am Gebäude, welcher derzeit in einem niedrigsechsstelligen Bereich geschätzt wird. Da in diesem Zusammenhang auch die Gebäudestatik überprüft werden musste, wurden Fachkräfte von THW und Feuerwehr hingezogen, die jedoch Entwarnung geben konnten. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Christoph Seibert

