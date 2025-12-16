PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Diebstahl aus Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

E-Scooter entwendet

Romrod. Unbekannte Langfinger entwendeten zwischen Sonntag (14.12.), gegen 14.40 Uhr, und Montag (15.12.), gegen 18 Uhr, einen mittels Schloss gesicherten E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Zhejiang Yuyou" im Wert von rund 200 Euro war in der Straße "Am Bahnhof" in Zell abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Freiensteinau. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich Unbekannte am Sonntag (14.12.), zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr, Zugang zu dem Kofferraum eines grauen Skoda Fabia, der in der Bermuthshainer Straße in Ober-Moos geparkt war. Aus diesem entwendeten sie eine Geldbörse.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

