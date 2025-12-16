PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Zivilstreife der Polizeiautobahnstation stellt zwei notorische Raser

In der Nacht vom 10.12. auf den 11.12.2025 überwachte eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die umliegenden Geschwindigkeits-begrenzungen auf den Bundesautobahnen A4, A5 und A7. Das neue "ViNAS-Fahrzeug" ist mit einem Messsystem ausgerüstet, welches mittels GPS-Daten Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann.

Bereits zu Beginn des Nachtdiensts konnten die Beamten einen Klein-Lkw (bis 3,5t) auf der A5 im Bereich des Hattenbacher Dreiecks mit überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Im Baustellenbereich überschritt der Fahrer die angeordnete Höchstgeschwindigkeit um 35km/h. Im weiteren Verlauf fuhr der Lkw-Fahrer zügig über das Kirchheimer Dreieck. In der 100er-Zone erreichte er ein Tempo von 138km/h. Den 50-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis erwartet ein Bußgeld von mindestsens 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Weiterhin fiel den Beamten ein 55-Jähriger Fahrer aus dem Landkreis Verden negativ auf. Im Bereich des Pommers in Richtung Süden stellten die Beamten eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51km/h fest. Im Gefällstück des Reckeröder Bergs fuhr er ungebremst in die 120er-Zone ein und beschleunigte weiter. Toleranzbereinigt wurde ihm eine Geschwindigkeit von 200km/h vorgeworfen. Folglich muss der 55-jährige, der ausgerechnet an diesem Tag seinen Geburtstag feierte, mit einem Fahrverbot von 3 Monaten sowie mit einem Bußgeld von 700 Euro rechnen.

Im Bereich des neuen Autohofs in Niederaula stoppte die Streifenbesatzung einen 22-jährigen Pkw-Führer aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war bzw. noch nie einen Führerschein besessen hat. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt und die Weiterfahrt untersagt.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Gebauer)

