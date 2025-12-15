Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A4

Herleshausen (ots)

Am Montag (15.12.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Westen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine am Unfall beteiligte Person tödlich verletzt wurde. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6179710)

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 4 in westliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Herleshausen musste dieser seinen Sattelzug verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache erkannte ein dahinter fahrender 54-jähriger Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis (Thüringen) dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf den Auflieger des stehenden Sattelzugs auf. Aufgrund der schweren Verletzungen kam für den VW-Fahrer jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren die Hauptfahrbahn der A4 in Fahrtrichtung Westen vollgesperrt - jedoch konnte der Verkehr über die dort befindliche Zufahrt des Parkplatzes "Burgberg" an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf rund 33.000 Euro.

Gefertigt: Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen, i. A. Rehm, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell