Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Grabschmuck - Auto beschädigt - Diebstahl aus Auto - Farbschmierereien an Brunnen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Grabschmuck

Gemünden. Im Zeitraum vom 1.12. bis 12.12. kam es auf den Friedhof in der Bleidenröder Straße im Ortsteil Burg-Gemünden zu gleich mehreren Diebstählen. Von einem dort befindlichen Grabmal lösten Unbekannte gewaltsam eine Madonnenfigur ab und entwendeten diese. Hierbei beschädigten die Täter die Marmorplatte des Grabes. Auch an zwei weiteren Grabstätten machten sich die Unbekannten zu schaffen und entwendeten von dort die Kupferkreuze. Dabei verursachten sie ebenfalls Sachschaden an den Gräbern. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Auto beschädigt

Schlitz. Im Zeitraum von Samstag (13.12.), 15 Uhr, bis Sonntag (14.12.), 13 Uhr, beschädigten Unbekannte die Frontscheibe eines grauen Skoda Oktavias. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Ringmauer" geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Samstag (13.12.), 9 Uhr, bis Sonntag (14.12.), 21 Uhr, auf bisher nicht bekannte Weise Zugriff zum Innenraum eines weißen Mercedes Sprinters und entwendeten hieraus zwei Schlüsselbunde. Der Kleintransporter war in der Alicestraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Brunnen

Alsfeld. Zwischen Donnerstagabend (11.12.), 17 Uhr, und Freitagmorgen (12.12.), 10 Uhr, machten sich Unbekannte an dem historischen Schwälmer Brunnen in der Obergasse zu schaffen und beschmierten diesen mit Farbe. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Marc Leipold)

