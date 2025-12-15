Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grabschmuck entwendet - Auto beschädigt - Reifen entwendet - Gefährliche Körperverletzung - Fahrrad aus Keller entwendet

Fulda (ots)

Grabschmuck entwendet

Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (08.12), 18.30 Uhr, und Sonntag (14.12.) , 14 Uhr, von einem Grab im Ortsteil Malges Grabschmuck. Neben einer LED-Lichterkette nahmen die Täter auch zwei Weihnachtskugeln mit. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Hilders. Zwischen Freitag (12.12.), 13 Uhr, und Sonntag (14.12.), 10.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Kirchstraße einen dort abgestellten weißen VW Tiguan. Es entstand an einer Fahrzeugtür eine Delle mit einem Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen entwendet

Fulda. Von Samstag (13.12.), gegen 16.30 Uhr, bis Sonntag (14.12), gegen 9.30 Uhr, demontierten Unbekannte in der Adenauerstraße von einem grauen Mercedes GLC alle vier Reifen mit Felgen und entwendeten diese. Die Reifen hatten einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Hilders. Am Samstag (13.12.), gegen 16.35 Uhr, geriet ein 32-Jähriger am ZOB in Hilders mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Nach derzeitigen Erkenntnissen zückte eine Person einen Teleskopschlagstock und schlug auf den Geschädigten ein. Hierbei traf er ihn zweimal an der Schulter und verletzte ihn leicht. Der derzeit unbekannte Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 185cm groß, 18-20 Jahre alt, korpulent, bekleidet mit schwarzer Jacke und Jogginghose, weiße Nike Air Force

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad aus Keller entwendet

Fulda. Zwischen Donnerstag (11.12.), 16 Uhr, und Freitag (12.12.) , 13 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Buseckstraße und entwendeten von dort ein blau/ weißes Mountainbike der Marke "CUST TEC". Das Fahrrad war dort mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Die entstandene Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell