POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall auf der L3254 - Alleinunfall eines Pkw mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsau - Am Freitag (12.12.), gegen 13:48 Uhr, kam es auf der L3254 zwischen Ludwigsau-Friedlos und Ludwigsau-Rohrbach zu einem Verkehrsalleinunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim die L3254 aus Richtung Ludwigsau-Friedlos in Richtung Ludwigsau-Rohrbach. In einer Linkskurve kam der Pkw-Fahrer ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde in einem Klinikum ärztlich behandelt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Ein Betonrohr und ein Flutgraben des Straßenabschnitts wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 36.000 Euro. An der Unfallstelle waren eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld, die Feuerwehr aus Ludwigsau, ein Krankenwagen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Verkehrsunfall in Friedewald - Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei einem Überholvorgang

Friedewald - Am Samstag (13.12.), gegen 13:22 Uhr, kam es auf der Straße Im Gewerbegebiet in 36289 Friedewald zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 40-jähriger Transporter-Fahrer aus Frankreich und ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen in dieser Reihenfolge die Straße im Gewerbegebiet. An einer Kreuzung Im Gewerbegebiet 8 der gleichnamigen Straße wollte der 40-jährige Fahrer nach links abbiegen und zeigte dies an. Der 51-jähriger Fahrer überholte dabei den 40-jährigen Fahrer von links und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Hohenroda - Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge

Hohenroda - Am Samstag (13.12.), gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Straße Am Pfad in 36284 Hohenroda zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal die Straße Am Pfad in Hohenroda in Richtung Thüringer Straße. In einem Engstellenbereich einer Baustelle der Kreuzung Am Pfad und der Thüringer Straße touchierte ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug der 38-jährigen Fahrerin und fuhr ohne anzuhalten davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.

Verkehrsunfall auf der L3471 - Alleinunfall eines Pkw mit einer leichtverletzten Person

Haunetal - Am Samstag (13.12.), gegen 16:53 Uhr, kam es auf der L3471 zwischen Niederaula-Solms und Haunetal-Stärklos zu einem Verkehrsalleinunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden die L3471 aus Richtung Niederaula-Solms in Richtung Haunetal-Stärklos. In einer Rechtskurve kam der Pkw-Fahrer ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt und er wurde in dem Klinikum Bad Hersfeld ärztlich behandelt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

