Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Körperverletzung - Diebstahl aus Zustellfahrzeug

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Hosenfeld. Am Dienstag (09.12.), gegen 20.15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße ein. Bei Auslösung der Alarmanlage suchten die Täter, nach jetzigem Erkenntnisstand ohne Diebesgut, das Weite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Fulda. Am Donnerstag (11.12.), gegen 14.20 Uhr, fertigte ein 40-Jähriger Fotos des Doms. Dadurch fühlte sich ein unbekannter Autofahrer gestört, da er dachte der 40-Jährige würde Fotos von seinem Fahrzeug machen. Anschließend hielt der Fahrzeugführer an und attackierte den Fotografierenden unvermittelt körperlich. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen "Volkswagen" gehandelt haben. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, blonde Haare, hellgraue Jogginghose und Pullover

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Zustellfahrzeug

Fulda. Am Mittwoch (10.12.), gegen 11.30 Uhr, nutzten Unbekannte einen unbeobachteten Moment eines Kurierdienstfahrers aus und entwendeten ein Paket aus dem in der Nonnengasse abgestellten Zustellfahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

