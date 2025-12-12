Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - PKW brennt aus

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Auto

Schlitz. Am frühen Donnerstagmorgen (11.12.), in der Zeit von 1 Uhr bis 3 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise Zugriff auf den Innenraum eines blauen VW Golf und entwendete hieraus eine EC-Karte. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Schlesischen Straße auf einem Privatgrundstück geparkt. Auch in der Parkstraße versuchte eine unbekannte männliche Person im gleichen Zeitraum auf einem Privatgrundstück die Türen der dort geparkten Fahrzeuge zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20-30 Jahre alt, führte einen Rucksack mit sich Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Sachverhalte in Verbindung stehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

PKW brennt aus

Homberg. Am frühen Freitagmorgen (12.12.), gegen 2.10 Uhr, teilt ein aufmerksamer Bürger mit, dass auf dem Gelände des Bauhofes in der Straße "An der Sandgrube" ein Auto brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Bei dem vollständig ausgebrannten Autowrack handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen grauen Range Rover. Der entstandene Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

