Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit erheblich beschädigtem Fahrzeug in Homberg/Ohm

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Im Zeitraum von Freitag (12.12), 22.20h bis Samstag (13.12.), 12.15h, kam es in Homberg/Ohm in der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Marktstraße in Richtung der Straße "An der Schloßmauer". Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort in der Einbahnstraße ordnungsgemäß geparktem Pkw. Der geparkte Pkw wurde erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

