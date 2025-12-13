Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der L3175 zwischen Tann und Theobaldshof

Tann (Rhön) (ots)

Am Samstag, den 12.12.2025, ereignete sich um 18:23 Uhr auf der L 3175 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger aus Kaltennordheim in Höhe Dietgeshof mit seinem VW-Kastenwagen von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb. Hierbei wurde sowohl sein Fahrzeug als auch ein Baum stark beschädigt. Der Fahrzeugführer verletzte sich nur leicht. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei kam ans Licht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.

