Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der A57 Höhe Neuss-Reuschenberg | Vier verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuss (ots)

Die Feuerwehr wurde am späten Samstagabend, den 22.11.2025, um 23:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld, Höhe Anschlussstelle Reuschenberg alarmiert. Nach ersten Meldungen waren drei Pkw kollidiert, zudem sollten mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen sein.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage weniger umfangreich dar: Es handelte sich um einen Auffahrunfall am Stauende unter Beteiligung von drei Pkw. Keine Person war eingeklemmt oder in einem Fahrzeug eingeschlossen. Alle Insassen hatten ihre verunfallten Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen.

Insgesamt vier Insassen wurden verletzt. Drei Verletzte wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert, eine weitere Person wurde ambulant vor Ort behandelt und konnte anschließend ihre Fahrt fortsetzen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab. Weitere nachrückende Kräfte konnten ihren Einsatz abbrechen.

Nach rund anderthalb Stunden wurden alle Maßnahmen beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Unfallaufnahme übernahm.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell