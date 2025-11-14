Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Feuerwehr Neuss löscht Lkw-Brand auf der A2 bei Hamm (Westfalen) | Spontane überörtliche Hilfe

Neuss (ots)

Es folgt ein nicht alltäglicher Bericht über einen Einsatz auf der A2 bei Hamm-Rhynern, der eigentlich bereits in Luckenwalde bei Berlin begann und unter normalen Umständen nie zustande gekommen wäre. Doch von vorne:

Am gestrigen Donnerstag, den 13.11.2025, starteten fünf Mitglieder der Feuerwehr Neuss in Luckenwalde bei Berlin ihre Heimfahrt mit zwei nagelneuen, frisch ausgelieferten HLF 20 vom Werksgelände der Firma Rosenbauer in Richtung Heimat. Die Rückfahrt, geplant auf rund sieben Stunden, sollte allerdings anders verlaufen als erwartet.

Auf der A2, Höhe der Anschlussstelle Bönen bei Hamm (Westfalen), kam es überraschend zum ersten Einsatz für die beiden neuen Fahrzeuge: Auf dem Standstreifen stand ein Lkw-Sattelauflieger, beladen mit Kupferspänen, dessen Zugmaschine in Vollbrand stand. Das Feuer drohte bereits auf den Auflieger überzugreifen.

Sofort positionierten die Einsatzkräfte die beiden Löschfahrzeuge vor und hinter dem Lkw und leiteten einen Löschangriff über zwei C-Rohre mittels Schnellangriff ein. Die Brandbekämpfung zeigte zügig Wirkung - das Feuer wurde eingedämmt und ein Übergreifen auf den Auflieger verhindert, wodurch größerer Schaden abgewendet wurde. Zusätzlich wurde Schaum eingesetzt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Kurz darauf trafen die alarmierten Kräfte der örtlich zuständigen Feuerwehr Hamm ein und übernahmen die weiteren Löschmaßnahmen unter Atemschutz - weiterhin mit den Rohren der Feuerwehr Neuss. Gemeinsam wurden Glutnester abgelöscht, die Unfallstelle weiter abgesichert und das Feuer schließlich endgültig gelöscht.

Nach rund einer Stunde setzten die Kräfte der Feuerwehr Neuss ihre Heimfahrt fort. Ein Einsatz, der den Angehörigen der Löschzüge Holzheim und Furth, für die die neuen Fahrzeuge bestimmt sind, sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei der Feuerwehr Hamm sowie allen eingesetzten Kräften und wünschen euch jederzeit alles Gute! Nach rund zwei weiteren Stunden Fahrt trafen beide HLF 20 sowie das Begleitfahrzeug wohlbehalten in Neuss ein. Die Fahrzeuge, die ihren ersten Einsatz damit bereits hinter sich haben, werden in Kürze an die Löschzüge übergeben.

