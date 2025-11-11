Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss | Keine Personen verletzt

Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 15:01 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Lechenicher Straße alarmiert. Aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang schwarzer Rauch, weshalb Anwohner den Notruf wählten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Team unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung und setzte einen Rauchvorhang, um eine Rauchausbreitung in den Treppenraum zu verhindern. Anschließend wurde die Wohnung nach Personen durchsucht und der Brandherd lokalisiert. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Der Brand von Unrat wurde mit einem C-Rohr schnell abgelöscht. Im Anschluss erfolgte eine Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Überdrucklüfter belüftet und nach Abschluss der Maßnahmen an den Hauseigentümer sowie den Mieter übergeben.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

