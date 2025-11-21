Feuerwehr Neuss

FW-NE: Dachstuhlbrand auf der Viersener Straße | Feuerwehr im mehrstündigen Einsatz

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 20.11.2025 wurde die Feuerwehr Neuss um 16:22 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf der Viersener Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten sich die ersten Meldungen: Eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen aus dem Dachstuhl eines Wohngebäudes waren weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachbereich bereits in Vollbrand. Sofort wurden mehrere Teams unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude entsandt. Parallel erfolgte ein Außenangriff über zwei Drehleitern, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verh indern. Die Viersener Straße wurde für die Dauer der Maßnahmen vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Im weiteren Verlauf gelang es den rund 40 Einsatzkräften aus insgesamt drei Löschzügen, das Feuer einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten waren aufgrund der Dachkonstruktion und mehrerer Glutnester zeitintensiv. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 21:30 Uhr konnten die letzten Glutnester abgelöscht und die Nachlöscharbeiten beendet werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz dauerte insgesamt rund fünf Stunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

