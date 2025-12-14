PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

BAD HERSFELD. Am Sonntag (14.12.), gegen 04:00 Uhr, kam es in der Dudenstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Ein 25-jähriger Niederaulaer befuhr mit seinem Audi die Dudenstraße, aus Richtung Breitenstraße kommend, und wollte dann nach links in die Straße Eisfeld abbiegen. Ein 18-jähriger Bad Hersfelder, der mit seinem E-Scotter hinter dem Audi fuhr, schätze die Situation falsch ein und setzte zum Überholen des langsamer werdenden Audis an. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision. Der Bad Hersfelder kam zu Fall und verletzte sich leicht. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde, musst er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mindestens 2.100 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 05:49

    POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrsunfall auf der L3254 - Alleinunfall eines Pkw mit einer leichtverletzten Person Ludwigsau - Am Freitag (12.12.), gegen 13:48 Uhr, kam es auf der L3254 zwischen Ludwigsau-Friedlos und Ludwigsau-Rohrbach zu einem Verkehrsalleinunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim die L3254 aus Richtung ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 20:21

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit erheblich beschädigtem Fahrzeug in Homberg/Ohm

    Vogelsbergkreis (ots) - Homberg (Ohm). Im Zeitraum von Freitag (12.12), 22.20h bis Samstag (13.12.), 12.15h, kam es in Homberg/Ohm in der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Marktstraße in Richtung der Straße "An der Schloßmauer". Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:08

    POL-OH: Verkehrsunfall auf der L3175 zwischen Tann und Theobaldshof

    Tann (Rhön) (ots) - Am Samstag, den 12.12.2025, ereignete sich um 18:23 Uhr auf der L 3175 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger aus Kaltennordheim in Höhe Dietgeshof mit seinem VW-Kastenwagen von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb. Hierbei wurde sowohl sein Fahrzeug als auch ein Baum stark beschädigt. Der Fahrzeugführer verletzte sich nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren