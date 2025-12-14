Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

BAD HERSFELD. Am Sonntag (14.12.), gegen 04:00 Uhr, kam es in der Dudenstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Ein 25-jähriger Niederaulaer befuhr mit seinem Audi die Dudenstraße, aus Richtung Breitenstraße kommend, und wollte dann nach links in die Straße Eisfeld abbiegen. Ein 18-jähriger Bad Hersfelder, der mit seinem E-Scotter hinter dem Audi fuhr, schätze die Situation falsch ein und setzte zum Überholen des langsamer werdenden Audis an. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision. Der Bad Hersfelder kam zu Fall und verletzte sich leicht. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde, musst er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mindestens 2.100 Euro.

