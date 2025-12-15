Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 5er BMW entwendet - Pkw beschädigt - Kennzeichen entwendet - Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

5er BMW entwendet

Bebra. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend (13.12.), gegen 20 Uhr, und Sonntagmorgen (14.12.), gegen 9.30 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise einen weißen 5er-BMW. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt in der Breslauer Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Niederaula. Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend (13.12.) und Sonntagvormittag (14.12.) von einem in der Dorfstraße geparkten silbernen Opel Corsa die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-MK 509". Zudem wurde das Fahrzeug augenscheinlich mutwillig zerkratzt und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Rotenburg. Zwischen Dienstag (09.12.) und Freitag (12.12.) entwendeten Unbekannte von einem weißen VW Transporter, der auf einem Parkplatz in der Straße "Untertor" abgeparkt war, das vordere amtliche Kennzeichen "HR-HC 296". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer

Neuenstein. Zwei unbekannte Männer versuchten am Sonntag (14.12.), gegen 17.55 Uhr, Kleidung aus einem Altkleidercontainer in der Raiffeisenstraße in Obergeis zu entwenden. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet und angesprochen, woraufhin sie nach derzeitigen Erkenntnissen von ihrem Vorhaben abließen und mit einem weißen Ford Transit flüchteten. Die Männer werden auf circa 25-35 Jahre bzw. 50 Jahre alt geschätzt. Bekleidet waren sie beide mit einer grauen Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

