Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A4

Herleshausen (ots)

Herleshausen. Am Montag (15.12.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Westen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine am Unfall beteiligte Person tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Die Maßnahmen der Einsatz- und Rettungskräfte an der Unfallstelle dauern an. Die A4 ist derzeit in Fahrtrichtung Westen vollgesperrt, es wird gebeten den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell