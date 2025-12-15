Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Auto kommt von Fahrbahn ab

Niederaula. Am Sonntag (14.12.), gegen 23.15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Polo-Fahrer aus Niederaula die L 3431 aus Richtung Roßbach kommend in Richtung Kohlhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.800 Euro geschätzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Rotenburg-Schwarzenhasel. Am Samstag (13.12.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Seat-Fahrer aus Niederaula die Lispenhäuser Straße von Lispenhausen kommend in Richtung Erkshausen. Im Bereich der Lispenhäuser Straße stieß er mit der rechten Fahrzeugfront zunächst gegen einen parkenden VW Sharan und einen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschädigung am eigenen Fahrzeug, verlor der 42-Jährige vor dem Ortseingang Seifertshausen den rechten Vorderreifen, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Da der Fahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Freitag (12.12.), in der Zeit von 18 bis 21 Uhr, parkte eine Seat-Fahrerin aus Rotenburg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kasseler Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de

Parkendes Auto beschädigt

Ronshausen. Am Freitag (12.12.), gegen 16.50 Uhr, befuhr eine Rotenburger Seat-Fahrerin die Kasseler Straße. Sie kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. Die 28-jährige Rotenburgerin wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Fahrbahn abgekommen

Rotenburg-Lispenhausen. Am Freitag (12.12.) befuhr eine 34-jährige Opel-Fahrerin aus Rotenburg die L 3226 aus Richtung Schwarzenhasel kommend in Richtung Lispenhausen. Nachdem sie auf die Bankette kam und gegenlenkte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Fahrerin, sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von sechs und acht Jahren wurden leicht verletzt ins Klinikum nach Rotenburg gebracht.

(Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell