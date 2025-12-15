PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto kommt von Fahrbahn ab - Fußgänger schwer verletzt

Schlitz (ots)

Am Montag (15.12.), gegen 13.20 Uhr , kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger aus Schlitz den Sassener Weg von Queck kommend in Richtung Sassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, erfasste dabei eine 38-Jährige und einen 36-Jährigen, die zu Fuß auf dem Sassener Weg unterwegs waren, und kam im Anschluss in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stehen. Beide Fußgänger wurden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Fahrer des Pkw kam ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Gefertigt: Pressestelle des PP Osthessen, i. A. Rehm, PvD.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

