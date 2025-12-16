POL-OH: Kennzeichen entwendet

Schlitz (ots) - Am Montag (15.12.), gegen 13.20 Uhr , kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger aus Schlitz den Sassener Weg von Queck kommend in Richtung Sassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, erfasste dabei eine 38-Jährige und einen ...

