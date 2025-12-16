PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Cornberg. In einem nicht bekannten Zeitraum entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-VS 32" von einem weißen VW T-Roc. Das Fehlen des Kennzeichens wurde am Freitag (12.12.), gegen 14.30 Uhr, in der Straße "Am Hang" festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 05:52

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Zivilstreife der Polizeiautobahnstation stellt zwei notorische Raser In der Nacht vom 10.12. auf den 11.12.2025 überwachte eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die umliegenden Geschwindigkeits-begrenzungen auf den Bundesautobahnen A4, A5 und A7. Das neue "ViNAS-Fahrzeug" ist mit einem Messsystem ausgerüstet, welches mittels ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 17:48

    POL-OH: Auto kommt von Fahrbahn ab - Fußgänger schwer verletzt

    Schlitz (ots) - Am Montag (15.12.), gegen 13.20 Uhr , kam es auf dem Sassener Weg in Queck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger aus Schlitz den Sassener Weg von Queck kommend in Richtung Sassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, erfasste dabei eine 38-Jährige und einen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:57

    POL-OH: Update: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A4

    Herleshausen (ots) - Am Montag (15.12.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Westen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine am Unfall beteiligte Person tödlich verletzt wurde. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6179710) Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf ...

    mehr
