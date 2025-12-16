Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Diebstahl aus Selbstbedienungsautomat - Fenster beschädigt - Fahrzeugteile entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (16.12.), gegen 1.20 Uhr, versuchten Unbekannte in ein gewerbliches Gebäude in der Kurfürstenstraße einzubrechen, indem sie mit einem Stein eine Scheibe im Erdgeschoss zerstörten. Aufgrund des Lärms wurden Anwohner auf die Täter aufmerksam und sprachen diese an. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Tann. Zwischen Donnerstag (11.12.), gegen 16 Uhr, und Montag (15.12.), gegen 15.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Am Unsbach". Nachdem die Vereinsräumlichkeiten durchsucht wurden, entwendeten die Täter die Geldkassette eines Dartautomaten mit Münzgeld im unteren dreistelligen Bereich. Am Vereinsheim wurde ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Selbstbedienungsautomat

Fulda. Im Zeitraum zwischen Samstag (13.12.), 15 Uhr, und Montag (15.12.), 16 Uhr, versuchten Unbekannte in der Leipziger Straße einen 24/7-Automaten, welcher mit Vapes und E-Zigaretten gefüllt war, aufzuhebeln. Als der Versuch scheiterte entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster beschädigt

Hilders. Am Montag (15.12.), zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr, zerstörten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss einer Schule in der Marienstraße. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0 zu melden.

Fahrzeugteile entwendet

Hünfeld. Im Zeitraum von Samstag (13.12.), 13 Uhr, und Montag (15.12.), 7.30 Uhr, demontierten Unbekannte auf dem Gelände eines Gewerbegrundstücks in der Straße "Zum Wolfsgraben" mehrere Felgen und Bremsanlagen von hochwertigen Fahrzeugen. Der Wert der erlangten Autoteile liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich. Nun bittet die Polizei Hünfeld um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Straße "Zum Wolfsgraben" sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

