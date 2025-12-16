Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Traktor - 30-Jähriger leicht verletzt

Eichenzell. Am Montag (15.12.) kam es gegen 8.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand. Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Eichenzell befuhr die Hauptstraße in aufsteigende Fahrtrichtung. Aus unbekannten Gründen stieß sie mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Traktor samt landwirtschaftlichem Anhänger zusammen. Der 30-jährige Fahrer des Traktors befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls neben dem Anhänger und wurde durch die Kollision durch diesen touchiert und leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Nach Zusammenstoß geflüchtet

Rotenburg. Am Montag (15.12), gegen 14.45 Uhr, befuhr eine Fahrerin aus Rotenburg mit ihrem Pkw Saic die Straße "Am Unteren Höberück" aus der Borngasse kommend in Richtung der Straße "Eselspfad". Eine Skoda-Fahrerin aus Gerstungen fuhr in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr touchierten sich die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Die Saic-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro.

9.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Wildeck. Am Montag (15.12.), gegen 13.10 Uhr, fuhr ein Wildecker Kleinbus-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt auf die Brüder-Grimm-Straße in Obersuhl auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem kreuzenden VW-Kombi-Fahrer aus Wildeck. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (15.12.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 3159. Eine Citroen-Fahrerin aus Kirchheim befuhr die L3159 in entgegengesetzte Richtung. Der unbekannte Fahrer fuhr so weit nach links, dass sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten und Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Montag (15.12.), gegen 7.45 Uhr, befuhr ein VW-Touran-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Petersberg kommend. An der sogenannten Lomo-Kreuzung fuhr er nach rechts auf die B 27 auf, um dann in die Innenstadt zu fahren. Hierzu musste er einen Fahrstreifenwechsel durchführen. Ein Fahrzeugführer aus Alsfeld befuhr mit seinem Sattelzug-Gespann die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Innenstadt. Beim Fahrstreifenwechsel nach links kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 12.500 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

