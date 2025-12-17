Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Aufprall auf geparktem Auto

Großenlüder. Am Dienstag (16.12.), gegen 23.30 Uhr, ein 69-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Fulda die Bahnhofstraße aus Lütterz kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Da der Verdacht bestand, dass der Verursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit vier Beteiligten an Waschstraße

Künzell. Am Dienstag (16.12.), gegen 16.15 Uhr, befuhren eine 39-jährige Mazda-Fahrerin aus Fulda, ein 35-jähriger Kia-Fahrer aus Fulda sowie ein 32-jähriger VW-Fahrer aus Flieden in genannter Reihenfolge die Zufahrt zu einer Waschstraße in der Justus-Liebig-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr dabei ein 85-jähriger VW-Fahrer aus Nüsttal auf den am Ende der Warteschlange wartenden VW auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davorstehenden Kia geschoben und dieser wiederum auf den Mazda. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 34.000 Euro.

Radfahrer fährt auf parkendes Auto auf

Fulda. Am Dienstag (16.12.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda die Einhardstraße in Richtung Wiener Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er hierbei auf einen am Fahrbahnrand haltenden Fiat Scudo auf und stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz verletzte sich der 50-jährige leicht und wurde zur medizinische Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Da der Verdacht bestand, dass der Radfahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hohenroda. Am Samstag (13.12.), in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Thüringer Straße in Mansbach geparkten VW Touran auf der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Philippsthal. Am Dienstag (16.12.), gegen 07.15 Uhr, fuhr eine 21-jährige Mazda-Fahrerin aus Philippsthal von einem Grundstück in der "Hattorfer Straße" in Röhrigshof auf die B 62 in Richtung Philipsthal ein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 53-Jährigen aus Friedewald. Dieser wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.12.), gegen 05.45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Renault-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße "Am Giegenberg" und wollte von dort in die Friedloser Straße einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Pedelec-Fahrer aus Hauneck, der den Radweg parallel zur B 27 in Richtung Ludwigsau befuhr und die Fahrbahn überquerte. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Dienstag (16.12.) gegen 13.50 Uhr, befuhren eine 21-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Rotenburg, ein 21-jähriger BMW-Fahrer und eine 41-jährige Renault-Zoe-Fahrerin, beide aus Bebra, in dieser Reihenfolge die Nürnberger Straße in Lispenhausen in Richtung Bebra. Die Opel-Fahrerin wollte nach links in die Straße "Zum Grumbach" abbiegen und musste dabei verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Renault-Fahrerin auf den vorausfahrenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Opel geschoben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11.500 Euro. Da der Fahrer des BMWs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, muss er sich nun einem Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Polizeistation Rotenburg)

