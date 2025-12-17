Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Bedrohung - Fahrräder entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Bedrohung

Bad Hersfeld. Eine 20-jährige Bad Hersfelderin war am Dienstagabend (16.12.), gegen 20.10 Uhr, in der Heinrich-Börner-Straße im rückwärtigen Bereich des Bahnhofes unterwegs. Ein ihr unbekannter Mann schien nach derzeitigen Erkenntnissen vor zwei Personen davon zu laufen, kam unvermittelt auf die junge Frau zu und versteckte sich hinter dieser. Einer der unbekannten Verfolger führte einen schusswaffenähnlichen Gegenstand im Hosenbund mit sich und forderte den Mann zum Mitkommen auf. Als dieser vor seinen Verfolgern vom Tatort flüchtete, entfernten sich auch die zwei Unbekannten von der Örtlichkeit. Sie werden von der jungen Frau wie folgt beschrieben:

Täter 1: circa 17 Jahre alt, circa 1,70-1,75 m groß, blaue Augen, normale Statur, schwarze Sturmhaube, graue Jogginghose, dunkle Oberbekleidung, schwarze Daunen-Winterjacke

Täter 2: männlich, circa 1,70 - 1,75 m groß, normale Statur, Kapuze über Sturmhaube

Der unbekannte Mann, der sich zunächst hinter der 20-Jährigen versteckt hat, und sein Begleiter können wie folgt beschrieben werden:

Person 3: männlich, dünne Statur, circa 1, 65 - 1,70 m groß, circa 20 Jahre alt, kurzes schwarzes Haar (leicht gewellt, nicht lockig), dunklerer Hautteint, braune Augen, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Person 4: männlich, kräftige Statur, circa 1,80 - 1,90 m groß, kurze schwarze Haare, dunklerer Hautteint, bekleidet mit einem Pullover (möglicherweise der Farbe grün) und Jeans. Er trug keine Jacke.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum Sachverhalt oder den Personen sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fahrräder entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Dienstag (16.12.), zwischen 7.50 Uhr und 16.10 Uhr, ein dunkelgrünes Cube, das in der Heinrich-Börner-Straße auf einem Parkplatz gesichert abgestellt war. Das Zweirad hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rotenburg. Ein grünes Cube (Modell: Aim Race olive'n' black) wurde zwischen Samstagnachmittag (13.12.), gegen 16.30 Uhr, und Sonntagmittag (14.12.), gegen 12.40 Uhr, entwendet. Das Zweirad im Wert von rund 400 Euro stand zu diesem Zeitpunkt gesichert auf einem Fahrrad-Abstellplatz eines Schulhofes in der Braacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell