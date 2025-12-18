POL-OH: Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kennzeichen entwendet
Bebra. Von einem VW Touran entwendeten Unbekannte am Mittwoch (17.12.), zwischen 1 Uhr und 13 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-WA 257". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Eisenacher Straße.
Auch in der Straße "Lüstenau" wurden zwischen 7 Uhr und 18 Uhr von einem Ford Focus die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-MW 237" entwendet.
Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell