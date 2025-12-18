Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Von einem VW Touran entwendeten Unbekannte am Mittwoch (17.12.), zwischen 1 Uhr und 13 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-WA 257". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Eisenacher Straße.

Auch in der Straße "Lüstenau" wurden zwischen 7 Uhr und 18 Uhr von einem Ford Focus die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-MW 237" entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

