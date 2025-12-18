PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr, betraten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Wohnung, indem die Zugangstür gewaltsam aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten hieraus Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

