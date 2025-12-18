PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Bus

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (18.12.), gegen 7 Uhr, ereignete sich auf der L3176 zwischen Silges und Mackenzell ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Der Fahrer eines weißen Lkw befuhr die L3176 von Mackenzell in Fahrtrichtung Silges. Im dortigen Begegnungsverkehr geriet ein Bus, nach derzeitigem Erkenntnisstand, auf die Gegenfahrspur und beschädigte mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des Lkw.

Der Fahrer des Buses fuhr weiter Richtung Mackenzell, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

(Polizeistation Hünfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

