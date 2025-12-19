Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-jährige Lea H. vermisst

Fulda (ots)

Fulda. Seit Sonntagabend (14.12.) wird Lea H.vermisst. Die 15-Jährige hat am Sonntag ihre Anschrift in Fulda verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Lea H. kann wie folgt beschrieben werden: circa 175 cm groß, schlanke Statur, rötlich-braune schulterlange Haare.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

