POL-OH: Mülltonnen beschädigt - Geldbeutel entwendet
Fulda (ots)
Mülltonnen beschädigt
Fulda. Unbekannte zerstörten am Donnerstag (18.12.), gegen 19.20 Uhr, mehrere Mülltonnen in der Arleser Straße, indem sie Feuerwerkskörper in diesen entzündeten. Insgesamt wurden nach derzeitigem Stand zwei Mülltonnen komplett zerstört und drei weitere beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Geldbeutel entwendet
Fulda. Am Donnerstag (18.12.), zwischen 17.12 Uhr und 17.20 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einem Parkplatz in der Straße "Hinterburg" die Geldbörse eines 40-Jährigen aus dessen hinterer Hosentasche. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch diverse Scheckkarten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Jonas Trabert
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell