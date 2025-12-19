PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnen beschädigt - Geldbeutel entwendet

Fulda (ots)

Mülltonnen beschädigt

Fulda. Unbekannte zerstörten am Donnerstag (18.12.), gegen 19.20 Uhr, mehrere Mülltonnen in der Arleser Straße, indem sie Feuerwerkskörper in diesen entzündeten. Insgesamt wurden nach derzeitigem Stand zwei Mülltonnen komplett zerstört und drei weitere beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbeutel entwendet

Fulda. Am Donnerstag (18.12.), zwischen 17.12 Uhr und 17.20 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einem Parkplatz in der Straße "Hinterburg" die Geldbörse eines 40-Jährigen aus dessen hinterer Hosentasche. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch diverse Scheckkarten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

