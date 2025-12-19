Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.12.), gegen 22 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Polen die Breslauer Straße und beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden VW Golf im Bereich des linken Außenspiegels. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.12.), gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin aus Hauneck und eine 43-jährige Golf-Fahrerin in der genannten Reihenfolge den rechten Fahrstreifen der Frankfurter Straße (B 27) aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe des dortigen Autohauses musste die Hauneckerin aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Aus bisher ungeklärter Ursache erkannte die VW-Fahrerin dies zu spät und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte sie zunächst mit der dort befindlichen Schutzplanke und im Anschluss mit dem vorausfahrenden VW. Die 54-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

3-Jähriger bei Unfall leichtverletzt

Philippsthal. Am Donnerstag (18.12.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 49-jährige Daimler-Fahrerin aus Vacha die Vachaer Straße in Richtung Weidenhain, als plötzlich ein 3-jähriger Junge von rechts kommend auf die Fahrbahn lief. Trotz Ausweichens und eines Bremsversuchs durch die Daimler-Fahrerin konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jungen. Der 3-jährige wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rotenburg. Am Donnerstag (18.12.), in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz "Altes Amtsgericht" der Straße Untertor und wollte in einer Parkreihe auf einem Parkplatz vor einem gegenüber parkenden schwarzen Mercedes aus Rotenburg einparken. Hierbei touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Mercedes im Bereich der Stoßstange an der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

