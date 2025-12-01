PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autofahrer unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Zeugen (bereits berichtet)

Augsburg (ots)

Am 27.10.2025 (Nr. 2010) berichteten wir über folgenden Sachverhalt: UniversitätsviertelIn der Nacht auf den gestrigen Sonntag (26.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 23-jährigen Autofahrers in der Lilienthalstraße.

Gegen 04.20 Uhr fuhr der 23-Jährige offenbar alleinbeteiligt gegen einen Stromkasten und ein Verkehrsschild. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 23-jährigen Mann. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Ab hier neu:

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht erneut Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des BMW und des eigentlichen Unfallhergangs machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

