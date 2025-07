Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Voigtstedt (ots)

Die Polizei und das Amts für Arbeitsschutz ermitteln nach einem Arbeitsunfall, der sich am Mittwochmittag im Kyffhäuserkreis ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein Arbeiter, der im Rahmen von Bauarbeiten an einem Gleisbett beschäftigt war, einen Anhänger an einen Bagger anzuhängen, als sich der Anhänger aus derzeit noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. In weiterer Folge wurde der Arbeiter eingeklemmt, wobei er sich schwer verletzte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Unfallhergang dauern an.

