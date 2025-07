LPI-NDH: Motocrossmaschine beschlagnahmt

Nordhausen (ots) - Am Dienstagabend verständigte eine Anwohnerin der Studentenwohnsiedlung am Taschenberg die Einsatzkräfte der Polizei, da jemand ihren schwarzen E-Scooter entwendete. Der oder die Täterin floh gegen 21.50 Uhr in Richtung Bahnhofstraße. Die Person trug einen braunen Pullover und einen Rucksack. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter ...

mehr