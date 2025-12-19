PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Hünfeld - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

In der Nacht von Donnerstag (18.12.) auf Freitag, (19.12.) ereignete sich in der Beethovenstraße in Hünfeld ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Dort war ein blauer Skoda Fabia ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt gewesen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rammte den geparkten Skoda derart stark, dass dieser mehrere Meter verschoben wurde. Am Skoda entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Der Fahrer fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren