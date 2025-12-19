Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Hünfeld - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

In der Nacht von Donnerstag (18.12.) auf Freitag, (19.12.) ereignete sich in der Beethovenstraße in Hünfeld ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Dort war ein blauer Skoda Fabia ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt gewesen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rammte den geparkten Skoda derart stark, dass dieser mehrere Meter verschoben wurde. Am Skoda entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Der Fahrer fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell