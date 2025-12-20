Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen

Fulda (ots)

1.

Zwei leicht verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Ebersburg. Am Donnerstag (18.12.) befuhr eine 77-jährige Volvo- Fahrerin aus Eichenzell gegen 17:30 Uhr die Kilianstraße in Ebersburg-Ried in Fahrtrichtung Thalau. In entgegengesetzter Richtung fuhren eine 68-jährige Opel Fahrerin aus Motten und dahinter ein 56-jähriger Mercedes Fahrer aus Künzell.

Die Volvo Fahrerin fuhr über die Fahrbahnmitte hinaus und es kam zur seitlichen Berührung mit dem Opel, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Infolgedessen kam die Volvo Fahrerin nach links von ihrem Fahrstreifen ab und stieß frontal mit dem Mercedes zusammen. Sowohl die Volvo Fahrerin, wie auch der Mercedes Fahrer wurden hierbei leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von mindestens 17.500 Euro.

Da Zweifel an der Fahrtüchtigkeit begründet waren, wurde der Führerschein der Volvo Fahrerin vorläufig sichergestellt.

2.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Am frühen Samstagmorgen (20.12.) kam es in Künzell, Ortsteil Keulos in der Haunestraße gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Rhön fahrender PKW Fahrer kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter und fuhr von hinten auf. Der VW Transporter wurde durch den Anstoß ca. 5 Meter nach vorne geschoben und stieß gegen einen dort geparkten Ford Transit. Am VW, der hinten und vorne beschädigt wurde und am Transit entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Rhön. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen silbernen Mercedes handelt, der im vorderen rechten Bereich einen erheblichen Unfallschaden erlitten hat.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise bitte an die Polizei Fulda unter 0661/1050 zu richten oder die Online-Wache unter polizei.hessen.de zu nutzen.

