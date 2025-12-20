PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person (Korrigierte Fassung; Erstmeldung heute gegen 13.45 Uhr)

Lautertal (Vogelsberg) (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 kam es gegen 10:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Gemünden (Feld) befuhr mit ihrem weißen VW Kleinwagen die L3139 von Meiches kommend in Richtung Lauterbach. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Großenlüder eines schwarzen Skodas befuhr die L3140 und bog die abknickende Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Lautertal (Vogelsberg) ab. Die 67-jährige Fahrzeugführerin wollte geradeaus in Richtung Lauterbach fahren und übersah den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 67-jährige Frau wurde schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der 30-jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 13.000,-EUR. Der VW musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die L3140 war zeitweise vollgesperrt.

Patrick Wingenfeld

PSt Lauterbach DG A Tel: +49 6641 9710

