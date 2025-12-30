Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzte nach Unfall (29.12.2025)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

An der Einmündung der Kreisstraße 5709 zwischen Villingen und Nordstetten und der Berliner Straße hat sich am Montag, gegen 18:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 66-jährige Renault-Fahrerin bog von der Kreisstraße auf die Berliner Straße nach links ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 40-Jährige in einem Citroen. Auf der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, durch den die Unfallverursacherin schwer und die junge Frau leicht verletzt wurden. Der Aufprall lies den Citroen noch nach hinten gegen einen Skoda eines 36-Jährigen schleudern. Die Verletzten kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 37.000 Euro. Renault und Citroen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell