POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Falschgeld im Umlauf: Polizei mahnt zur Vorsicht (30.12.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Nachdem in den letzten Tagen mehrere gefälschte 20- und 50-Euro-Banknoten in verschiedenen Ladengeschäften im Umlauf waren, mahnt die Polizei in Oberndorf zur erhöhten Vorsicht bei der Annahme von Bargeld. Innerhalb von zwei Tagen sicherten die Beamten drei falsche Banknoten, mit denen Unbekannte zuvor in zwei Discountern bezahlt hatten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
