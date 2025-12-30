PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Falschgeld im Umlauf: Polizei mahnt zur Vorsicht (30.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Nachdem in den letzten Tagen mehrere gefälschte 20- und 50-Euro-Banknoten in verschiedenen Ladengeschäften im Umlauf waren, mahnt die Polizei in Oberndorf zur erhöhten Vorsicht bei der Annahme von Bargeld. Innerhalb von zwei Tagen sicherten die Beamten drei falsche Banknoten, mit denen Unbekannte zuvor in zwei Discountern bezahlt hatten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

