POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Farbschmiererei an der Färberstraße (28.12.2025 - 29.12.2025)
VS-Villingen (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag auf Montag ein Gebäude in der Färberstraße mit Farbe beschmiert. Mit pinker Farbe verunstalteten sie die Hausfassade und Schaufenster des Gebäudes und hinterließen mehrere politisch motivierte Aufkleber. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Polizei in Villingen sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, unter der Nummer 07721 / 6010, melden können.
