Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. KN) Schopf geht in Flammen auf (30.12.2025)

Steißlingen (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Schopfes sind Feuerwehr und Polizei am Dienstag in die Singener Straße ausgerückt. Gegen 15.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand eines Schopfes im Wohngebiet Steißlingen mitgeteilt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren, u.a. aus Steißlingen, Singen, Radolfzell und Allensbach, konnte ein Übergreifen auf benachbarte Wohngebäude weitgehend verhindert werden. Angrenzende Häuser wurden durch die große Hitzeentwicklung zum Teil leicht beschädigt.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht an der Hand verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Steißlingen bis ca. 19.00 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr befand sich mit ca. 100 Kräften im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

