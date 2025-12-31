Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Lkr. SBK) Polizei nimmt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest (31.12.2025)

Schwenningen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Schwarzwaldstraße gekommen. Gegen 02.00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er verdächtige Geräusche im Haus wahrnehmen würde. Daraufhin wurde der Gebäudekomplex durch mehrere Streifen der Polizeireviere Villingen und Schwenningen aufgesucht. Durch die Beamten konnten zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren auf frischer Tat festgenommen werden, als diese versuchten, mit Werkzeug eine Wohnungstüre aufzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen.

Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchs.

