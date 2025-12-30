PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße - Eine Person lebensgefährlich verletzt

Hattingen (ots)

Am 29.12.2025 ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Hattinger mit seinem VW die Straße in Fahrtrichtung Bredenscheider Straße. Dann kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Querungshilfe im Kreuzungsbereich zur Bredenscheider Straße und kollidierte dort mit einem wartenden 46-jährigen Hattinger. Dieser wurde dadurch lebensgefährlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Bochum angefordert und für die Zeit der Aufnahme war der Bereich vollständig gesperrt.

Da die Polizei bisher keine direkten Zeuginnen oder Zeugen für den Verkehrsunfall hat, bitten wir die Bevölkerung, sich zu melden, wenn der Unfall beobachtet werden konnte. Falls Sie irgendwelche sachdienlichen Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02324 9166-2200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

