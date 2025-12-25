Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Weg zur Schanze
Herdecke (ots)
In der Zeit von Montag, den 22.12.2025, 8 Uhr bis Heiligabend, 21 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses offen und gelangten hierdurch in den Wohnbereich. Hier durchsuchten der oder die Täter das Haus nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flüchteten. Der tatsächliche Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
