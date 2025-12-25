POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Weg zur Schanze

Gevelsberg (ots) - Im Laufe der Nacht vom 23.12.2025 auf den 24.12.2025 hebelten unbekannte Täter die Tür eines Haarstudios in der Berchemallee auf. Im Kassenbereich wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel. Nr. 0233391662100 ...

