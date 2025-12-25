Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in der Gartenstraße
Gevelsberg (ots)
In der Zeit von Montag, den 22.12.2025, 0 Uhr bis Heiligabend, 17.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Kleidung bevor sie unerkannt flüchteten.
