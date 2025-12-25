PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in der Gartenstraße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Montag, den 22.12.2025, 0 Uhr bis Heiligabend, 17.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Kleidung bevor sie unerkannt flüchteten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

