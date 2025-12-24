Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Zwischen dem 22.12.2025, 16:00 Uhr und 23.12.2025, 18:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Uellendahl. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt ins Haus und suchten dort nach Wertgegenständen. Dazu wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel. Nr. 0233391662200 melden.(STO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell