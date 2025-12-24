Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - leichtverletzter Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw

Herdecke (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, gegen 17.15 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Herdecker in seinem Pkw Dacia ein Parkdeck in der Mühlenstraße zu verlassen. Beim Ausfahren übersieht dieser einen 71-jährigen Herdecker, welcher beabsichtigte auf einem Fußgängerüberweg die Ausfahrt des Parkdecks zu queren. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 71 Jährige und verletzte sich leicht am Fuß. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort konnte der 71 Jährige entlassen werden. (CLA)

